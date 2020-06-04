إنه يقترب.. بشرى سارة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا
قال بيل غيتس مؤسسة شركة بيل وميلندا غيتس، إنه يتوقع أن تتوصل مؤسسته إلى لقاح خاصة بفيروس كورونا قبل نهاية العام ولكنه سيتم طرحه للاستخدام في عام 2021.
وتابع "غيتس" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة سكاي نيوز عربية، أن مجموعة شركاته تعمل على العديد من المشاريع بخصوص اكتشاف وتصنيع لقاح
فيروس كورونا لتقرر الأفضل منها ؛ لتقوم بعدها بإجراء مجموعة من الاختبارات
للتأكد من سلامة اللقاح التى تعد
من أكثر المراحل كلفة.
وأضاف، في
حالة حصولنا على الموافقات النهائية باعتماد هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا،
سندخل في مرحلة التصنيع والتى تحتاج إلى عدد كبير من المصانع لإنتاجه وتوفيره لجميع بلدان
العالم، مشيرًا إلى أن تلك المصانع لابد أن تتركز في المناطق التى تشهد انتشارا
واسعا للمرض، قائلا" يجب توفير اللقاح لجميع لاستئناف حياتنا، متوقعا أن نبدأ
بتصنيع هذا اللقاح في وقت ما من العام المقبل 2021"
وأكد "غيتس"، أن المراحل الأولية على اللقاح التي تنتجه مؤسسته كان ممول بالكامل من الحكومات، لكن التمويل الخاص ببناء المصانع وتوفير اللقاح للجميع غير متاح حاليا؛ لذلك فهم يقومون بإجراء محادثات مع قادة عرب لإنشاء صندوق لفيروس كورونا المستجد "كوفاكس" للحصول منه على تمويل لاستكمال تصنيع اللقاح، كما يشارك في قمة اللقاح العالمية المقامة في بريطانيا لعرض اللقاح على مجموعة من المشترون من ضمنهم المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنهم يحتاجون 10 مليارات دولار من مجموعة الممولين لتوفير اللقاح إلا أنهم سيعمل في الوقت الحالي للصول على تمويلات بقيمة 2 مليار دولار كمرحلة أولية لإتاحة بناء المصانع.