إنه يقترب.. بشرى سارة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

قال بيل غيتس مؤسسة شركة بيل وميلندا غيتس، إنه يتوقع أن تتوصل مؤسسته إلى لقاح خاصة بفيروس كورونا قبل نهاية العام ولكنه سيتم طرحه للاستخدام في عام 2021.

وتابع "غيتس" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة سكاي نيوز عربية، أن مجموعة شركاته تعمل على العديد من المشاريع بخصوص اكتشاف وتصنيع لقاح فيروس كورونا لتقرر الأفضل منها ؛ لتقوم بعدها بإجراء مجموعة من الاختبارات للتأكد من سلامة اللقاح التى تعد من أكثر المراحل كلفة.

وأضاف، في حالة حصولنا على الموافقات النهائية باعتماد هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، سندخل في مرحلة التصنيع والتى تحتاج إلى عدد كبير من المصانع لإنتاجه وتوفيره لجميع بلدان العالم، مشيرًا إلى أن تلك المصانع لابد أن تتركز في المناطق التى تشهد انتشارا واسعا للمرض، قائلا" يجب توفير اللقاح لجميع لاستئناف حياتنا، متوقعا أن نبدأ بتصنيع هذا اللقاح في وقت ما من العام المقبل 2021"