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كندة علوش تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تمنت الفنانة كندة علوش الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشرت كندة علوش صورة لها برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير،يا رب صباح يوم جديد يحمل معه الخير للجميع والشفا لكل مريض، قولوا آمين. ادعوا معي يا رب اشفي كل مريض واشفي الكبيرة الغالية رجاء الجداوي".


وفي سياق آخر خاضت رجاء الجداوي السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، و تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

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