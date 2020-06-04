Advertisements

جادون سانشو يثير الشكوك حول الدوري الإنجليزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:25 م
سانشو
سانشو
عبد القادر عرابي

أثار النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الشكوك اليوم حول مستقبله مع النادي الألماني، خلال الفترة المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللاعب سافر إلى إنجلترا اليوم الخميس، دون وجود أسباب واضحة.

 

وتشير التقارير، إلى أن اللاعب ربما قرر السفر للتفاوض مع الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه خلال الصيف القادم، وفي مقدمتها ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

 

وكان اللاعب قد خرق بالأمس قواعد العزل الصحي الإجباري، عندما ذهب رفقة بعض زملائه، إلى مصفف شعر.

 

وسيتعرض اللاعب صاحب الـ20 عاماً للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بناءاً على البرتوكول الطبي المقرر من رابطة الدوري الألماني.

 

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب اتفق على الانضمام لنادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سانشو جادون سانشو الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

الملياردير الأمريكي بيل جيتس يعلن موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

صديق مقرب من المصور اليمني نبيل القعيطي يكشف لــ"الفجر" ما وراء اغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 18 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ أقل من ساعة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خوفًا من الأندية الإنجليزية.. بروسيا دورتموند يجدد عقد سانشو حتى 2022

سانشو بديل ديمبلي في برشلونة

دورتموند يعلن استمرار هدف كبار أوروبا الموسم المقبل

بوروسيا دورتموند يحسم مصير جادون سانشو

سانشو يثير أزمة في بروسيا دورتموند

ريال مدريد يثير الرعب ويحدد سعر قنبلة الميركاتو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

الملياردير الأمريكي بيل جيتس يعلن موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

01:07 م

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

12:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين