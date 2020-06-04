جادون سانشو يثير الشكوك حول الدوري الإنجليزي

أثار النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الشكوك اليوم حول مستقبله مع النادي الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللاعب سافر إلى إنجلترا اليوم الخميس، دون وجود أسباب واضحة.

وتشير التقارير، إلى أن اللاعب ربما قرر السفر للتفاوض مع الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه خلال الصيف القادم، وفي مقدمتها ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان اللاعب قد خرق بالأمس قواعد العزل الصحي الإجباري، عندما ذهب رفقة بعض زملائه، إلى مصفف شعر.

وسيتعرض اللاعب صاحب الـ20 عاماً للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بناءاً على البرتوكول الطبي المقرر من رابطة الدوري الألماني.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب اتفق على الانضمام لنادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.