ضبط المتهم ببث فيديوهات التحرش على "فيس بوك" بكفر الدوار

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبث محتوى مسيء لقيم وتقاليد المجتمع.









فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة" بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قام من خلالها بنشر مقاطع فيديو يظهر بها شخصًا يقوم بالتحرش بالفتيات في أثناء مرورهم بالطرق العامة، الأمر الذى يسئ لقيم وتقاليد المجتمع.





على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم بمحل إقامته وضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى مسئوليته عن ارتكاب الواقعة عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها والتى يديرها من خلال حسابه الشخصى بالاشتراك مع (شخص آخر – مقيم بمحافظة الدقهلية).





بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الشخص المشار إليه الذى يقوم بالظهور بمقاطع الفيديو بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق ربح مادى من خلال الإعلانات الواردة على الصفحة.





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ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التي تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.





وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.





كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.





وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



