أرامكو تؤجل إعلان أسعار بيع الخام انتظارا لنتائج اجتماع أوبك

قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الخميس إن من المقرر أن ترجئ أرامكو السعودية إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو حتى يوم الأحد على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.





وما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.





وقالت مصادر بأوبك+ يوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.



