البورصة تربح 5 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع مع اقتراب مؤشرها الرئيسي من مستويات مقاومة هامة.

وصعد المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستويات 10527 نقطة، وهي المستويات التى يحاول اختراقها منذ عدة جلسات، وارتفع مؤشر "egx70 " متساوي الأوزان بنسبة 1.09% ليصل إلى مستويات 1211.61 نقطة، وتلون أيضا المؤشر " egx100" باللون الأخضر بنسبة ارتفاعات 0.91% ليصل إلى مستويات 1947.79 نقطة.





وبلغت أرباح رأسمال السوقي للأسهم المقيدة، نحو 5.5 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الجلسة.

وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة أتش دي للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي " egx30 " أمام اختبار مستويات مقاومة هامة 10500 نقطة، يأمل باختراقها والإغلاق مستقرًا أعلها بنحو 150 نقطة؛ ليتأكد بذلك أنه قام بتخطي تلك المستويات خاصة بعد فشل ثلاث مرات في اختراقها.





وتابع، " لو تم كسر مستويات 10500 نقطة، سنشهد بعده كثير من المستهدفات، وإن فشل سيثبت السوق أنه لدية مشكلات في تجاوز هذا المستوى."

وتشهد البورصة حالة تفاؤل من قبل المستثمرون بها، بعد أنباء عن تسوية نزاع مع شركة النيل لحليج الأقطان سيسمح لأسهمها لعودة التداول عليها والذي يشهد توقف منذ عام 2011.