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الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:35 ص
طقس حار
طقس حار
مارينا بشارة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم الخميس، من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة، حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة غدا الجمعة، ثم ترتفع مرة أخرى. 

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد يوم الجمعة، طقسا معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما طقس لطيف على سواحل الشمالية والشرقية.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، وتتمثل في ظهور شبورة كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لدراجات الحرارة غدا الجمعة، العظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما تشهد طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري بينما تشهد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس لطيف على جنوب الصعيد.

وعن ظواهر الجوية تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية بينما تشهد أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

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