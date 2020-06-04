مصرع شخص صدمته سيارة بكوبري ميت علي في الدقهلية

شهد طريق "المنصورة - ميت علي" بمحافظة الدقهلية، مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى على كوبرى قرية ميت على التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وفر مستقلها هاربا.





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شخص صدمته سياره ملاكي علي طريق المنصورة ميت علي، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشحات معوض الصيرى 70 سنة ومقيم قرية ميت على التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة، وبالفحص تبين أن المواطن توفى فى الحال، فى أثناء مروره بالطريق وصدمته السيارة.





تم التحفظ علي الجثة بموقع الحادث تحت تصرف النيابة وتم القبض على السيارة من قبل الأهالى وفر السائق هاربا، وجارٍ البحث عنه بمعرفة الشرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض علي النيابة، كما تكثف الأجهزة الأمنية من حهودها لضبط المتهم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.