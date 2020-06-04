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"الضرائب" تحدد أخر موعد لتقديم إقرار شهر أبريل إلكترونياً

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أكد  "رضا عبد القادر " رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على كافة  المسجلين ضرورة الإلتزام  بتقديم إقرارالضريبة على القيمة المضافةعن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو  الخامس عشر من شهر يونيو2020 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة.


 وأشار "عبد القادر" إلى أنه على المسجلين تحري الدقة عند ملء الإقرار الضريبي ، بحيث  يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة ، مشدداً  على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم  إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقي.

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