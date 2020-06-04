"الضرائب" تحدد أخر موعد لتقديم إقرار شهر أبريل إلكترونياً





أكد "رضا عبد القادر " رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على كافة المسجلين ضرورة الإلتزام بتقديم إقرارالضريبة على القيمة المضافةعن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو الخامس عشر من شهر يونيو2020 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة.







