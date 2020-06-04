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وفاة وزير يمني أسبق بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الخميس، وفاة وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 

ويذكر أن الدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

 

وكشف مصدر طبي، أن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكان الدكتور ناشر، يحمل شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.

 

وقد توفي نحو 26 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة اليمنية، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 323.

 

وأوضحت وزارة الصحة اليمنية، أنه تم تسجيل 8 حالات في محافظة مأرب، وحالة واحدة في كل من المهرة وأبين، و3 حالات في عدن.

 

وأشارت الصحة اليمنية، إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.

 

وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

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وفاة وزير يمني أسبق فيروس كورونا اليمن الكوادر الطبية 13 إصابة

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