Advertisements

"المنشآت الفندقية": الإشغال 100% من النسبة المصرح بها

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسبة الإشغال حاليا في الفنادق السياحية الحاصلة على شهادة السلامة تتراوح ما بين 75 إلى 100% من نسبة الاشغال المقررة والمصرح بها وهى 25%.

وأوضح "الشاعر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه مصرح لزوار الفنادق التي لها شواطىء خاصة بالنزول للبحر وفقا لاشتراطات معينة، كوجود مسافة آمنة بين المقاعد، وتسلم كل غرفة المستلزمات الخاصة بنزول البحر، معلقا: "لن يكون هناك فوط على البحر، كل غرفة هتستلم احتاجاتها، حتى تكون استعمال شخصي".

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغردقة أكثر إقبالا من شرم الشيخ، معتبرا أن سهولة السفر إلى الغردقة أحد أسباب زيادة الإقبال عليها، لافتا إلى أن هناك أطقم طبية بالفنادق للتعامل مع أي حالة إصابة بالكورونا تظهر بين النزلاء.

وأكد أن كل المستثمرين في قطاع السياحة لا يبحثون عن مكسب في الفترة الحالية، ويعتبرون هذه المرحلة فترة دعاية للقطاع السياحي، معلقا: أسعار الفنادق ستكون في متناول الجميع".

وفى وقت سابق قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة قامت بعمل مجموعة من الحملات التعريفية والترويجية للسياحة في مصر خلال الفترة الراهنة عبر إنتاج أفلام قصيرة، ومؤخرا تم الانتهاء من تصوير فيلم "سائح في مصر.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، في تصريحات صحفية سابقة، أن فيلم "سائح في مصر" يتضمن مشاهد للسائح منذ وصوله لمصر حتى مغادرته والأماكن التي يمر عليها والإجراءات الاحترازية المتبعة معه لتوجيه رسائل طمأنة للسائحين القادمين إلى مصر.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أنه تم استحداث شهادة تسمى شهادة السلامة الصحية يحصل عليها الفنادق من أجل العمل، ويتم إعطاء تلك الشهادة من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، موضحة أن 87 فندقا حصلت على شهادة الصحة من إجمالي 173 فندقا تقدمت للحصول على شهادة السلامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنادق الغردقة شرم الشيخ بوابة الفجر المنشآت الفندقية الفجر الاطقم الطبية أزمة كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 22 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 16 ساعة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

تكليف سها بهجت بأعمال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار

وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل

وزير السياحة والآثار: لن يسمح بتشغيل أي فندق إلا بعد جاهزيته 100٪

"السياحة والآثار": 10 فنادق تستكمل اشتراطات السلامة للعودة

البطوطي يحذر من تضاعف إصابات كورونا بعد فتح السياحة الداخلية (فيديو)

عاجل.. ١٨ فندق سياحي يحصل على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

11:19 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

10:19 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين