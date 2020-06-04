"المنشآت الفندقية": الإشغال 100% من النسبة المصرح بها

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسبة الإشغال حاليا في الفنادق السياحية الحاصلة على شهادة السلامة تتراوح ما بين 75 إلى 100% من نسبة الاشغال المقررة والمصرح بها وهى 25%.





وأوضح "الشاعر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه مصرح لزوار الفنادق التي لها شواطىء خاصة بالنزول للبحر وفقا لاشتراطات معينة، كوجود مسافة آمنة بين المقاعد، وتسلم كل غرفة المستلزمات الخاصة بنزول البحر، معلقا: "لن يكون هناك فوط على البحر، كل غرفة هتستلم احتاجاتها، حتى تكون استعمال شخصي".





وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغردقة أكثر إقبالا من شرم الشيخ، معتبرا أن سهولة السفر إلى الغردقة أحد أسباب زيادة الإقبال عليها، لافتا إلى أن هناك أطقم طبية بالفنادق للتعامل مع أي حالة إصابة بالكورونا تظهر بين النزلاء.





وأكد أن كل المستثمرين في قطاع السياحة لا يبحثون عن مكسب في الفترة الحالية، ويعتبرون هذه المرحلة فترة دعاية للقطاع السياحي، معلقا: أسعار الفنادق ستكون في متناول الجميع".





وفى وقت سابق قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة قامت بعمل مجموعة من الحملات التعريفية والترويجية للسياحة في مصر خلال الفترة الراهنة عبر إنتاج أفلام قصيرة، ومؤخرا تم الانتهاء من تصوير فيلم "سائح في مصر.





وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، في تصريحات صحفية سابقة، أن فيلم "سائح في مصر" يتضمن مشاهد للسائح منذ وصوله لمصر حتى مغادرته والأماكن التي يمر عليها والإجراءات الاحترازية المتبعة معه لتوجيه رسائل طمأنة للسائحين القادمين إلى مصر.





ولفتت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أنه تم استحداث شهادة تسمى شهادة السلامة الصحية يحصل عليها الفنادق من أجل العمل، ويتم إعطاء تلك الشهادة من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، موضحة أن 87 فندقا حصلت على شهادة الصحة من إجمالي 173 فندقا تقدمت للحصول على شهادة السلامة.