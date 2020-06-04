تعرف على الاستعدادات الأخيرة لعودة الصلاة بالمساجد

تستمر وزارة الأوقاف في استعداداتها الٱخيرة لعودة الصلاة بالمساجد واستقبال المصلين بعد توقف دام مايقرب من شهرين.





وستقوم يوم الأحد المقبل وزارة الأوقاف بتو زيع دفعة السجاد الجديدة قدرها 300 ألف متر، تتسلمها المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التى تحتاج إلى تجديد فرشها.





ووفقا لرؤية الأوقاف لعودة الصلاة في المساجد، فقد تقرر أن تلتزم بالتالي:

1- اقتصار العمل بالمساجد على الصلاة فقط دون ممارسة أي أنشطة دينية أخرى.



2– استمرار غلق المساجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة.



3– استمرار غلق دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد.



4– إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، واصطحاب مصلى خاص إن أمكن.



5– الالتزام بمنع المصافحة أو العناق داخل المسجد وفق القواعد التي سبق الإعلان عنها قبل تعطيل الصلوات.



6– التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة بين المصل والآخر مترين.



7– عودة الجمع بشكل مبدئي وفق الخطة الموضوعة ثم تعميمها على الصلوات الخمس.



8– منح الأولوية لما تم حصره من مساجد تحتوي على ساحات دون الزوايا الصغيرة.



9– استمرار تعليق حضور كبار السن والمرضى في ظل رخصة تجيز لهم أداء الصلاة في منازلهم.



10– منع إلقاء الدروس الدينية في المساجد منعًا للتجمعات.



11– استمرار غلق جميع الأضرحة، مع استمرار الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة.

