لهذا السبب.. أحمد زاهر يوجه رسالة شكر لزوجة أحمد السقا

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وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة شكر إلى الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، من خلال نشر مقطع فيديو جديد من حلقته معاها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد إشادتها بتمثيلة ودوره في مسلسل"البرنس".



وعلقت أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"شكرًا جدا مها الصغير على كلامك الرائع عنى وشكرًا جدًا على الحلقة الجميلة اللى عملتيها معايا".



مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وروجينا وإدوارد وأحمد داش ورحاب الجمل ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي