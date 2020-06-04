تفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا بجامعة حلوان

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تفاصيل تنظيم الجامعة اليوم المؤتمر الافتراضي الدولي حول فيروس كورونا "تحديات وممارسات متعددة التخصصات".





وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم التفكير في عقد هذا المؤتمر منذ نحو شهر، حيث هناك أبحاث مشتركة من كليات مختلفة بشأن تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك علماء من اليابان وألمانيا وإيطاليا وإستراليا سيشاركون في المؤتمر اليوم.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجديد في المؤتمر أنه ليس مؤتمر طبي فحسب، ولكنه يغطي مجالات مختلفة مثل توفر المعلومات، وكيفية مواجهة الفيروس وانتشاره، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي سيكون له مداخلات في المؤتمر، وسيتابعه.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



