Advertisements

تجمع الحشود في فرنسا لدعم احتجاجات "حياة السود مهمة"

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أثارت وفاة جورج فلويد مظاهرات تضامن في عدد من المدن خارج الولايات المتحدة - سلطت الضوء على المشاكل المحيطة بالعنصرية في بلدان مختلفة.

في باريس، أثارت وفاة فلويد غضب العديد من الأشخاص، الذين واجهوا أزمة الظلم العرقي الخاصة بهم في عام 2016 عندما توفي رجل أسود، أداما تراوري، أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

وقالت ميليسا بيل، مراسلة شبكة سي إن إن، "(هناك) قدر كبير من الغضب في الشوارع حول حقيقة أنه بعد مرور أربع سنوات تقريبًا، لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة.. ولا يزال هناك جدل حول كيفية وفاته بالضبط."

الآن، مع احتجاجات "حياة السود مهمة" Black Lives Matter عبر باريس، تصدر هاشتاغ #JusticePourAdama (العدالة لأداما) فرنسا.

وقال شقيقه آسا تراوري خلال تعليقات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أصبحت قضية أداما تراوري رمزًا لعنف الشرطة في فرنسا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلويد فرنسا جورج فلويد

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا بعد القاهرة (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 20 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ 17 دقيقة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

العالمي جاستن بيبر يشارك في هاشتاج "black lives matter" المفعل ضد العنصرية

كندا علوش تشارك في الهاشتاج العالمي "black lives matter"

مي عمر: "هناك سباق واحد فقط هو سباق الإنسانية"

صبا مبارك تشارك في الهاشتاج العالمي "لا للقتل لا للعنصرية"

منى زكي تشارك في الهاشتاج العالمي "blackes lives matter"

مايا دياب تشارك في الهشتاج العالمي المفعل ضد العنصريه "black lives matter"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين