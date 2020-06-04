كارتيرون يحسم مستقبل مدافع الزمالك

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مستقبل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بشكل نهائي.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية للتعاقد مع الونش في الصيف القادم مقابل مبالغ ضخمة.

ورفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل الونش عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري مقابل أي مبلغ مهما كان.

كما أكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أنه يرفض فكرة رحيل محمود الونش عن الفريق في الصيف نظرا لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن نادي الزمالك ينوي تجديد عقد محمود الونش مع الفريق ورفع راتبه ليستمر مع الفريق لوقت أطول.