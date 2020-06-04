بخاصية قياس درجة حرارة الجسم.. هونر تكشف عن هاتفي "بلاي 4" و"بلاي 4 برو" (المواصفات والأسعار)

كشفت شركة هونر عن هاتفيها "بلاي 4" و"بلاي 4 برو"، وتحمل الهواتف خاصية مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم البشري، وتتجهز الشركة لإطلاقها الهواتف في الصين





وتستخدم خاصية هاتف بلاي 4 برو في عملية قياس لدرجة حرارة الأشخاص عبر تقريبه من الوجه والرسخ، بحسب تقرير XDA-Developers.





مستشعر قياس الحرارة المضاف للهاتف يعد نوعياً في الوقت الذي يعاني فيه العالم من كوفيد-19 في واعتبار ارتفاع درجة حرارة الجسم من أولى الأعراض التي قد يتسدل بها على أن الشخص مصاب بالمرض.





ويتمكن المستشعر من كشف درجات الحرارة التي تتراوح ما بين -20 إلى 100 درجة مئوية أي ما يعادل ( -4 إلى 212 فهرنهايت)، والتي تعد في جميع الأحوال كافية لفحص حرارة الجسم عند خروجها عن المعدل الطبيعي سواء صعوداً أو هبوطًا.





بحانب الميزة السابقة يأتي هونر بلاي 4 بالنسخة العادية مع مواصفات اعتدنا عليها في الهواتف المتوسطة ذات القدرات الجيدة بمعالج MediaTek Dimensity 800 وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت ونظام كاميرا رباعي.





بينما نسخة بلاي 4 برو وهي الأعلى مواصفات وسعر تأتي بمعالج هواوي Kirin 990 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت لكن بكاميرا خلفية ثنائية مع عدسة تقريب، فيما يدعم كلا الهاتفين دقة شاشة 1080 بكسل وتقنية اتصال الجيل الخامس.



