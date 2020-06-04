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بخاصية قياس درجة حرارة الجسم.. هونر تكشف عن هاتفي "بلاي 4" و"بلاي 4 برو" (المواصفات والأسعار)

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:17 ص
هونر بلاي 4 برو
هونر بلاي 4 برو
كشفت شركة هونر عن هاتفيها "بلاي 4" و"بلاي 4 برو"، وتحمل الهواتف خاصية مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم البشري، وتتجهز الشركة لإطلاقها الهواتف في الصين

وتستخدم خاصية هاتف بلاي 4 برو في عملية قياس لدرجة حرارة الأشخاص عبر تقريبه من الوجه والرسخ، بحسب تقرير XDA-Developers.

مستشعر قياس الحرارة المضاف للهاتف يعد نوعياً في الوقت الذي يعاني فيه العالم من كوفيد-19 في واعتبار ارتفاع درجة حرارة الجسم من أولى الأعراض التي قد يتسدل بها على أن الشخص مصاب بالمرض.

ويتمكن المستشعر من كشف درجات الحرارة التي تتراوح ما بين -20 إلى 100 درجة مئوية أي ما يعادل ( -4 إلى 212 فهرنهايت)، والتي تعد في جميع الأحوال كافية لفحص حرارة الجسم عند خروجها عن المعدل الطبيعي سواء صعوداً أو هبوطًا.

بحانب الميزة السابقة يأتي هونر بلاي 4 بالنسخة العادية مع مواصفات اعتدنا عليها في الهواتف المتوسطة ذات القدرات الجيدة بمعالج MediaTek Dimensity 800 وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت ونظام كاميرا رباعي.

بينما نسخة بلاي 4 برو وهي الأعلى مواصفات وسعر تأتي بمعالج هواوي Kirin 990 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت لكن بكاميرا خلفية ثنائية مع عدسة تقريب، فيما يدعم كلا الهاتفين دقة شاشة 1080 بكسل وتقنية اتصال الجيل الخامس.

سيتم طرح الهاتف بنسختيه في السوق الصيني دون تأكيد للحظة إذا ما سوف تشهد أسواق عالمية أخرى وصول الهاتف؛ حيث سيكون سعر نسخة بلاي 4 العادية حوالي 250 دولاراً، ونسخة برو 420 دولاراً.

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