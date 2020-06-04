يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة









أصبح فريق يوفنتوس الإيطالي قريب من التعاقد مع نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب برشلونة في التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، وقد تحدث صفقة تبادلية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن ديمبلي ينظر الأن لكل العروض المقدمة إليه، لاسيما أنه يبحث عن فرصه قوية للمشاركة.



