Advertisements
يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:21 ص
محمد الدمتناوي
أصبح فريق يوفنتوس الإيطالي قريب من التعاقد مع نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب برشلونة في التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، وقد تحدث صفقة تبادلية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت الصحيفة، أن ديمبلي ينظر الأن لكل العروض المقدمة إليه، لاسيما أنه يبحث عن فرصه قوية للمشاركة.
وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس صوت أنظاره نحو ديمبلي، بعد تقدم خوان كوادرادو في السن، وعدم قناعة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بقدرات فيديريكو برنارديسكي.