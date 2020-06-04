بعد اهتمام ليفربول.. ماذا قدم فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد؟









ذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي باللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي بأمر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول.





وشارك اللاعب البرازيلي الشاب مع نادي ريال مدريد الإسباني في 35 مباراة استطاع خلالهم تسجيل 4 أهداف من بينهم هدف واحد فقط ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان أبرز أهدافه مع النادي الملكي أمام نادي برشلونة هذا الموسم في الكلاسيكو ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.





يذكر أن اللاعب البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي فلامينجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.



