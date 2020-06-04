فايلر يتحفظ على عودة صلاح محسن من الإعارة





ذكرت تقارير صحفية محلية أن بعض نجوم الأهلي سيخرجون من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الموسم المقبل.

وأفادت فضائية أون تايم سبورت بأن فايلر طالب مجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع بعض اللاعبين بعد رحيل عدد من نجوم الفريق فى نهاية الموسم المتوقف حاليًا.

وكشفت الفضائية المحلية أن فايلر رفض عودة الظهير الأيمن كريم يحيي المعار إلى سموحة من 2019 حتى الوقت الحالي.

وأكدت الفضائية المحلية أن فايلر متحفظ أيضًا على عودة صلاح محسن نجم الأهلي المعار إلى سموحة.

وأوضحت الفضائية المحلية أن فايلر طلب من لجنة التخطيط في الأهلي سرعة التعاقد مع ظهير أيمن قوي بعد رحيل أحمد فتحي إلى براميدز.