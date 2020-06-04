ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم صفقة ال 100 مليون يورو









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صراع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





ويرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نابولي قد حدد 100 مليون يورو للموافقة على بيع رويز لأحد الفرق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



