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ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم صفقة ال 100 مليون يورو
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:43 ص
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صراع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.
ويرغب كل من ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نابولي قد حدد 100 مليون يورو للموافقة على بيع رويز لأحد الفرق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
ويذكر أن رويز أحد أهم أعمدة نابولي مما يجعل الفريق الإيطالي يرفض رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ويعد المرينجي هو أكثر فريق يسعي لضمه لدعم خط الوسط خاصة ان برشلونة يسعي لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى.