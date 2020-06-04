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لاعبو برشلونة يرفضون تخفيض رواتبهم مرة أخرى

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:23 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رفض نجوم برشلونة تخفيض جديد لرواتبهم وذلك وفقًا لمقترح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني من أجل فرض المزيد من الاستقرار المالي في النادي في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت شبكة RAC 1 الإسبانية بأن لاعبو برشلونة رفضوا مقترحًا آخر لتخفيض الأجور من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا.
وذكرت الشبكة الإسبانية أن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يخشى من عدم الاستقرار المالي في النادي لذلك طلب من اللاعبين تخفيض أجورهم حتى عندما تعود البطولات في الأسبوع المقبل.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنه في أبريل الماضي وافق نجوم برشلونة على تخفيض بنسبة 70 ٪ أثناء فترة التوقف بسبب انتشار الفيروس التاجي وأنه مع استئناف الموسم في 11 يونيو الحالي فإنه من المقرر أن ينتهي الاتفاق السابق.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هذه الخطوة للنادي ستقوم بتوفير أكثر من 40 مليون يورو بينما سيفقد كل لاعب أكثر من 20٪ من أجره السنوي ولا يرغب اللاعبون في الذهاب إلى أبعد من ذلك.
ونوهت الشبكة الإسبانية أن برشلونة متبقي له 11 مباراة في الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وصاحب المركز الثاني ريال مدريد ولقاءهم المقبل سيكون أمام ريال مايوركا في 13 يونيو الحالي.

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