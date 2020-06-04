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أحمد فهمى يتصدر قائمة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر" اليوم
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:00 ص
نادين نجدي
تصدر الفنان أحمد فهمى، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.
وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 24240 صوتًا، بنسبة 25,55%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني بـ20773 صوتًا، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
يُذكر أن "فهمي" خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 24240 صوتًا، بنسبة 25,55%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني بـ20773 صوتًا، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
يُذكر أن "فهمي" خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
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