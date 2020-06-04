Advertisements

أحمد فهمى يتصدر قائمة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر" اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:00 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
نادين نجدي
تصدر الفنان أحمد فهمى، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 24240 صوتًا، بنسبة 25,55%، وجاء في المركز الثاني حمدى الميرغني بـ20773 صوتًا، بينما احتل المركز الثالث عمرو رمزي.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


يُذكر أن "فهمي" خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولته ويشاركه في البطولة كلا اكرم حسنى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

أحمد فهمى يتصدر قائمة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر" اليوم
أحمد فهمى يتصدر قائمة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر" اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممثل كوميدي الفجر الفني استفتاء الفجر احمد فهمي

أخبار تهمك

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من مصطفى الفقي على الأزمة الأمريكية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بيتر أشرف لـ"الفجر الفني" هذه شخصيتي في "رجالة البيت"

تعرف على نسبة التصويت لـ أكرم حسني في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم 25 مايو

تعرف على نسبة التصويت لـ ويزو في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الأربعاء 27 مايو

أحمد فهمي يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي

"رجالة البيت" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الأربعاء 27 مايو

"رجالة البيت" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الخميس 28 مايو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:36 ص

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين