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جومانا مراد تتقدم على روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر" اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:56 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
ولاء عبد الناصر

تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 4 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت 92359 صوتًا، ما يعادل 23,5%، ثم تليها روجينا في المركز الثاني بـ69728 صوتًا.


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

جومانا مراد تتقدم على روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر" اليوم
جومانا مراد تتقدم على روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر" اليوم

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