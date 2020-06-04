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مواعيد الجولة 30 من الدوري الألماني

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


يستأنف الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" مشواره غداً الجمعة 5 يونيو، بافتتاح الجولة 30 من عمر البطولة.


ويستضيف نادي فرايبورج فريق بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الجمعة، في مباراة يسعى الضيف لحسمها لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.


ويواجه نادي بايرن ميونخ المتصدر محطة صعبة، بالنزول في ملعب "باي أرينا" لمواجهة المتألق باير ليفركوزن في قمة الجولة.

ويسعى ليفركوزن للفوز وضمان ملاحقه مونشنجلادباخ في صراع المركز الرابع، بينما يطمح الفريق البافاري للفوز، ليصبح على بعد نقطتين من حسم اللقب رسمياً.


وسيكون بوروسيا دورتموند في مهمة سهلة نسبياً، عندما يستضيف نادي هيرتا برلين، في محاولة بائسة للتسمك بأمل الفوز وانتظار تعثر بايرن ميونخ أمام ليفركوزن، أملاً في استمرار المنافسة على اللقب.


نادي لايبزج المتعثر صاحب المركز الثالث سيحاول تفادي تهديد باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ، بالفوز على ضيفه بادربورن الأخير، الذي ستعني الخسارة بالنسبة له اقتراب هبوطه للدرجة الثانية.


وفيما يلي جدول مواعيد الجولة 30 من البطولة بتوقيت القاهرة، مع الوضع في الإعتبار إقامة المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً:


الجمعة 5 يونيو

فرايبورج – بوروسيا مونشنجلادباخ (ملعب شفارزفالد شتاديون) – الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

السبت 6 يونيو


1- لايبزج – بادربورن (ملعب ريد بول أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

2- إينتراخت فرانكفورت – ماينز (ملعب كوميرزبانك أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

3- فورتونا دوسلدورف – هوفنهايم (ملعب ميركور سبايل أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

4- باير ليفركوزن – بايرن ميونخ (ملعب باي أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

5- بوروسيا دورتموند – فورتونا دوسلدورف (ملعب سيجنال إيدونا بارك) – الساعة السادسة والنصف مساءاً.


الأحد 7 يونيو


1- فيردر بريمين – فولفسبورج (ملعب ويسير شتاديون) – الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

2- يونيو برلين – شالكة (ملعب أن دير ألتين فورستيري) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.

3- أوجسبورج – كولن (ملعب WWK) – الساعة السادسة مساءاً.

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