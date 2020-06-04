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قبل عودة الدوري الإنجليزي.. كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:21 ص
جوارديولا
جوارديولا
عبد القادر عرابي



شهد موسم المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقلبات كثيرة، قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء كورونا.


وتمكن بيب من حسم لقبين مع السيتي هذا الموسم، حيث حصل على لقب الدرع الخيرية مطلع الموسم على حساب نادي ليفربول بركلات الترجيح، كما حقق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عندما تغلب على نادي أستون فيلا في المباراة النهائية.


وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، كان الفريق قد حسم لقاء ذهاب دور الـ16 ضد نادي ريال مدريد في معقل الأخير "سانتياجو بيرنابيو" بنتيجة 2/1، وتوقف النشاط الكروي قبل لقاء العودة.


ويبقى مشوار الدوري الإنجليزي هذا الموسم هو النقطة السوداء لبيب، حيث أن الفريق متأخر بفارق 25 نقطة كاملة عن ليفربول بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة، وأصبح الأخير على بعد 6 نقاط للتتويج باللقب رسمياً.



كشف حساب جوارديولا



خلال الموسم الحالي 2019/2020، قاد جوارديولا فريقه في 45 مباراة بجميع المسابقات، فاز الفريق في 32 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 8 هزائم، سجل معه الفريق 115 هدفاً وسكنت شباكه 47 هدفاً.



وفي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض بيب 28 مباراة مع مانشستر سيتي، فاز في 18 وخسر في 7 وتعادل في 3 مباريات، سجل معه الفريق 68 هدفاً وسكنت شباكه 31 هدفاً.



وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض الفريق 7 مباريات تحت قيادة بيب، فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يهزم، سجل 18 هدفاً وسكنت شباكه هدفين فقط.


ولحساب بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض بيب 3 مباريات فاز بها جميعا، سجل 9 أهداف وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، وما زال الفريق متواجد في البطولة، حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد في دور الـ8.


وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" أشرف جوارديولا على تدريب مانشستر سيتي في 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وفاز باللقب على حساب أستون فيلا.


كما حقق لقب الدرع الخيرية بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل.

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