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شديد الحرارة في الصعيد.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس.. وتوجه تحذيرات مهمة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

تحذيرات مهمة من الأرصاد
من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة 2034
شبين الكوم1933
طنطا1932
دمنهور1830
الإسكندرية1927
بلطيم1925
مطروح1625
السلوم1626
سيوة1732
بورسعيد 1925
دمياط 1825
الزقازيق1930
الإسماعيلية1834
السويس2034
العريش1829
رفح1729
رأس سدر2235
نخل1535
نويبع2535
طابا2235
كاترين1430
الطور2236
شرم الشيخ2439
الغردقة2540
مرسى علم2434
الفيوم1936
المنيا2239
أسيوط2241
سوهاج2542
قنا2642
الأقصر2642
أسوان2742
أبوسمبل2341
الوادي الجديد2743
شلاتين2638
أبورماد2637
حلايب2833
رأس حدربة2732

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