رئيس شعبة المستلزمات الطبية يحذر المواطنين بسبب الكمامة (فيديو)

قال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات: إن الكمامة الطبية الصحيحة مدة استخدامها 4 ساعات، وإذا زاد عن ذلك تصبح ملوثة وقد تسبب أمراض.





وأضاف "عزت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن 80% من الكمامات بالأسواق غير مطابقة للمواصفات الصحية.





وأشار إلى أن تكالب المواطنين على شراء الكمامات الطبية جعل ضعاف النفوس يقومون بصناعة كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية وبيعها.





وناشد بمنع بيع الكمامات الطبية في الأسواق، موضحًا أن الدولة سمحت بارتداء الكمامات القماش، كما فعل العالم كله، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع التفرقة بين الكمامات المطابقة وغير المطابقة.











