الأهلي يحسم موقف عاشور وفتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية





اتخذ النادي الأهلي موقفه النهائي من مشاركة الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي نجمي الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية وقت عودتها من جديد.





وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الأهلي وثنائي الفريق حيث قرر أحمد فتحي رفض التجديد للأحمر والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز في الصيف القادم.





فيما تحدث حسام عاشور عن أزمة بينه وبين الأهلي في الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب تعطيل النادي لخوض ماتش إعتزاله ليتخذ النادي قرارات حازمة ويقرر توجيه الشكر له.





وقرر مسئولو النادي الأهلي عدم مشاركة أيا من حسام عاشور او أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية حال عودتها بداية من يوم 15 يونيو القادم.





يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد اكد منذ فترة أن فرق الدوري المصري الممتاز ستعود إلى التدريبات الجماعية من جديد بداية من يوم 15 يونيو القادم تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري.



