مفاجأة بشأن المستشفيات الخاصة بعد تحديد سعر علاج مصابي كورونا

قال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات: إن جميع المستشفيات الخاصة بنسبة 100% انسحبت من التسعيرة التي وضعت من قبل وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضاف "عبد الرحمن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، متابعًا "لدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكني بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية".





ونوه بأن الخدمة الطبية لمرضى كورونا مكلفة جدًا والمستشفيات الخاصة لا تربح منها، مستطردًا:"خدمة الكورونا مكلفة جدًا ومش بيكسبوا منها".



