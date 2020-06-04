بسبب كورونا.. رئيس غرفة الصناعة يكشف مفاجأة مدوية عن أدوية المناعة

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية: إن إقبال المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة كبير للغاية بسبب أزمة كورونا، معقبًا "الكل خايف ومقدرش امنع المواطن أنه يحاول يزود المناعة".





وأضاف "العزبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أن الجزء العلاجي لا بد وأن يكون تحت إشراف الطبيب، أما الجزء المناعي بلا روشته ويصرف بشكل عادي، مستطردًا "الناس متخوفة وعاوزة تاخد أي أدوية للمناعة وهي عندها حق، والطلب تضاعف 100 مرة".





وفيما يتعلق باجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي شركات الأدوية، قال: إن الاجتماع تضمن عدة اقتراحات أبرزها توجيه شركات الدواء بزيادة إنتاج الأدوية الخاصة بالمناعة.





خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ7350 متعافيًا.





تسجيل 1079 إصابة بكورنا و36 حالة وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي عدد المصابين بكورونا 28615 و1088 حالة وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.