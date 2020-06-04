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آينتراخت فرانكفورت يواصل مسلسل انتصاراته في الدوري الألماني

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
حقق آينتراخت فرانكفورت فوزًا عريضًا على حساب مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في لقاء مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القجم.

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي تغلب على فولفسبورج في مباراته الماضية بالمسابقة، إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، فرض فرانكفورت سيطرته على المباراة ، مما مكن لاعبه أندريه سيلفا من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله ستيفان إيلسانكر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و90.

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فرانكفورت ‏بايرن ميونيخ الدوري الألماني

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