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شوبير ينفي مزاعم إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:30 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبد القادر عرابي

نفى الإعلامي أحمد شوبير، جميع الشائعات التي تشير إلى إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2019/2020.

وتوقفت بطولة الدوري المصري منذ منتصف شهر مارس المضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" خلال برنامجه "ملعب أون تايم" اليوم: "تم عرض كل الأمور والخيارات المتاحة وفرص عودة البطولة من قبل أشرف صبحي وزير الرياضة، خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم".

وتابع: "تم مناقشة جميع الأمور في الاجتماع المطول، وتم الاتفاق على إعلان القرارات النهائية خلال الأسبوع المقبل، من أجل مزيد من الوقت".

وشدد شوبير: "قرار موعد عودة الدوري في يد إتحاد الكرة وليس في يد الدولة".

وتم خلال الإجتماع، دراسة كيفية عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي خلال الأندية ومراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لوضع ضوابط عودة الشعائر الدينية خلال دور العبادة.

كما تم مناقشة كيفية عودة حركة الطيران المدني وبعض الأنشطة الثقافية، مع وضع جميع الضوابط والالتزام بالإجراءات الإحترازية، للتعايش مع المرض.

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