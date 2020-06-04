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سعر اليورو اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:10 ص
سعر اليورو
سعر اليورو

انتفضت أسعار العملات الأجنبية من حالة الثبات التى مرت بها منذ مطلع العام الجاري لترتفع أمام الجنيه المصري خلال أخر يومين مع تراجع الاحتياطي الأجنبي.

أسعار صرف اليورو في بنك مصر  17.65 للشراء، و17.78 للبيع، وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 17.27جنيه للشراء، و17.53 للبيع، سعر اليورو فى بنك البركة 17.45 جنيه للشراء، و17.74 للبيع، سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 17.64 جنيه للشراء، و17.88 للبيع.


سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية 17.54 جنيها للشراء، و17.76 للبيع، فى بنك HSBC 17.62 جنيها للشراء، و17.82 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك عوده، 16.58 جنيه للشراء، و17.77 للبيع.

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