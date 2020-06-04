"الصحة" تكشف عن المحافظات الأكثر انتشارا في فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك تراجعًا في أعداد إصابات الثلاثة محافظات الأكثر من حيث نسبة الإصابة.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن الحكم على معدل انخفاض الإصابات من يوم أو اثنين، وإنما المسألة تحتاج إلى عدة أيام، لافتًا إلى أنه سيتم إخضاع الإحصائيات الخاصة بكورونا لدراسات دقيقة قبل الإعلان عن انحسار الفيروس.





وأشار وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أنه يتم رصد بؤرة الانتشار في المحافظات لمحاولة السيطرة عليها وعدم انتشار الفيروس، موضحًا أن اعتبار أي مشتبه بالإصابة بكورونا من خلال الأشعة المقطعية أو التحاليل لا يمنع إجراء مسحة بي سي آر، لافتًا إلى أن المنوفية والفيوم هم الأكثر انتشارًا للفيروس بعد القاهرة الكبرى.



