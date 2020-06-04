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"الصحة" تكشف عن المحافظات الأكثر انتشارا في فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:05 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك تراجعًا في أعداد إصابات الثلاثة محافظات الأكثر من حيث نسبة الإصابة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن الحكم على معدل انخفاض الإصابات من يوم أو اثنين، وإنما المسألة تحتاج إلى عدة أيام، لافتًا إلى أنه سيتم إخضاع الإحصائيات الخاصة بكورونا لدراسات دقيقة قبل الإعلان عن انحسار الفيروس.

وأشار وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أنه يتم رصد بؤرة الانتشار في المحافظات لمحاولة السيطرة عليها وعدم انتشار الفيروس، موضحًا أن اعتبار أي مشتبه بالإصابة بكورونا من خلال الأشعة المقطعية أو التحاليل لا يمنع إجراء مسحة بي سي آر، لافتًا إلى أن المنوفية والفيوم هم الأكثر انتشارًا للفيروس بعد القاهرة الكبرى.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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