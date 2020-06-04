Advertisements

محدث.. أسعار الدولار اليوم الخميس 4-6-2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:05 ص
سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بعد أن حقق ارتفاع خلال أخر يومين ليتجاوز سعر صرف الدولار مستوى 16 جنيها ليسجل في بنكي الأهلي المصري، ومصر  16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.



في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس  16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، بنك كريدي أجريكول إل 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات الصرافة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم البنك الاهلي أسعار العملات سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة dollar price

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 1-7-2018 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 1-7-2018 في البنوك الحكومية والخاصة

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات شهر يوليو

سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2-7-2018

الجنيه المصري يستقر أمام الدولار في 17 بنك خلال التعاملات الصباحية- أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 11-6-2019

الدولار يستقر مقابل الجنيه في 17 بنكا خلال منتصف التعاملات الصباحية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 م

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين