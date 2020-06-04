محدث.. أسعار الدولار اليوم الخميس 4-6-2020

استقرت أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بعد أن حقق ارتفاع خلال أخر يومين ليتجاوز سعر صرف الدولار مستوى 16 جنيها ليسجل في بنكي الأهلي المصري، ومصر 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.













في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، بنك كريدي أجريكول إل 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.









في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.













واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.







