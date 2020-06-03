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مدرب المنتخب الأوليمبي يوجه رسالة إلى محمود سعد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدرب المنتخب الأوليمبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"بقول للدكتور محمود سعد حمد الله على السلامة هو من الشخصيات المحترمة جدًا".

وواصل شوقي :"زاملت الدكتور محمود سعد في الملاعب فترة ما، وهو يتمتع بخلق عال، ويخدم الكرة المصرية بكل مجهود".

وتابع مدرب الفراعنة :"بتمنى الشفاء لزوجة أحمد فتحي وبناته وأي بيت فيه مصاب يتألم من فيروس كورونا فهو ألم لنا جميعًا".

وفي سياق آخر، أكد غريب إن عدم استئناف النشاط الرياضي سيضع منتخب مصر والأهلي والزمالك في ورطة كبيرة.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية  :"حال استئناف المباريات في منتصف شهر يوليو المقبل، سنكون قادرين على إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر".

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منتخب مصر محمود سعد شوقي غريب زوجة أحمد فتحي

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