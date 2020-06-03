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"بدءاً من الغد".. "مدني مكة" يوجه تحذير هام بشأن التقلبات الجوية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بتحذير المواطنين بشأن التقلبات الجوية التي ستشهدها عدد من المحافظات، بدأ من الغد وتستمر حتى يوم الأحد القادم، ومن المتوقع أن يحدث هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وقد يحدث جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف وميسان واضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة.

ودعا العقيد محمد بن عثمان القرني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما تصدرة هيئة الأرصاد العامة، وحماية البيئة حرصًا على سلامة الجميع وتجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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