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علا رشدي تهتف ضد العنصرية: "لازم نعلم ولادنا إن ربنا خلقنا كلنا زي بعض"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:23 م
علا رشدي
علا رشدي
سيدة صادق
نشرت الفنانة علا رشدي فيديو لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت" علا"وهي تنصح الآباء والامهات لكي يربو أولادهم علي المساواه ونبذ العنصرية وذكرت مواقف تعرضت فيها للعنصريه أثناء تواجدها في أمريكا.

وعلقت "رشدي" علي الصورة قائلاً :"لازم نعلم ولادنا إن ربنا خلقنا كلنا زي بعض الفرق في الأخلاق ومش في الشكل"

يشار أن الفنانه علا رشدي شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "بـ 100 وش" من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،أحمد وائل، بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،عمر الشناوي، شريف دسوقي،لؤي عمران،علا رشدي.

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