البيت الأبيض: مليشيات الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن





قال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثيين يقوموا بعرقلة وصول المساعدات الأنسانية للشعب اليمني، ويقوموا بالهجوم على السعودية من خلال الطائرات بدون طيار التي تعطيها لهم إيران.وأوضح مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال تدوينه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بدلًا من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار "متفجرة"، قدَّمتها إيران"، وطالب الحوثيين على الوصول إلى حل سلمي، حتى يتم إنهاء هذا الصراع فى اليمن.ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد قامت بخفضت مساعدتها لليمن هذا العام بسبب تدخلات الحوثيين، وخلافهم للمعاهدات وعدم الالتزام بها، واستمرار هجماتهم واعتداءاتهم على المدنيين والأبرياء، ومنعهم وصول المساعدات الإنسانية.وتأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتعهدت فيه السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، وتعهدت 30 دولة بتقديم مساعدات لليمن بنحو 1.35 مليار دولار.