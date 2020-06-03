لأول مرة.. محمد هنيدي يتعرض للسب من أحد جمهوره على "السوشيال ميديا"

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لقى محمد هنيدي تغريدة من أحد المتابعين له حيث قام بسبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لأحد الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية وتحدث عن مصر بشكل شئ فقام إحدى الحسابات باسم الفنان محمد هنيدي بالرد على هذه التغريدة بشكل سئ مما آثار غضب الشعب الكويتي.



واستنكر "هنيدي" التغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قايلا "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة كان ممكن تدخل وتشوف صفحتي".



وعلى الجانب الآر انتشرت بعض فيديوهات منرواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشعب الكويتي وقامو بسب الجالية المصرية.