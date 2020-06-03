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ميسي الجديد.. جوهرة ريال مايوركا اللامعة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
وكالات

لمع اسم النجم الشاب لوكا روميرو لاعب فريق ريال مايوركا، والذي يمثل منتخب الأرجنتين تحت 15 عاما ويلقب بميسي الجديد.

ويحتفظ مايوركا، أحد الأندية المتواضعة في الدوري الإسباني لكرة القدم بورقة رابحة للمستقبل، لوكا روميرو المكسيكي المولد.

ويلقب اللاعب الصاعد بـ"ميسي الجديد" وبدأ بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وحظي مدرب الفريق فيسنتي مورينو لوكا في اليوم الأول، لعودة كل اللاعبين بعد جائحة فيروس كورونا وكذلك بنجم واعد بالفريق الرديف، المدافع رافائيل أوبرادور (16 عاماً).

ويبلغ لوكا من العمر 15 عاماً ويلعب مع فريق الأشبال ولا يرتبط بعقد احترافي مع النادي، ومن أجل التدرب مع الفريق الأول، احتاج إلى تصريح من الليغا.

ولد في دورانغو (المكسيك) وأظهر في التدريبات بعض مهارات جعلت الأنظار تراه على أنه نسخة من ميسي فهو أعسر مثله وبارع في المراوغة وسريع ودائماً ما تلتصق الكرة بأقدامه ويسجل الكثير من الأهداف (88 هدفاً في قطاعات الأشبال)، كما أنه يتحرك ببراعة من ثلاثة أرباع الملعب إلى الأمام.

وقال والد لوكا دييغو روميرو: "لا أحب المقارنات مع ميسي، إن ذلك يضع عبئاً كبيراً على فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، هو لوكا، وميسي لاعب فريد وتاريخي وبمثابة مرآة للتعلم منها".

ويتطع مايوركا الذي صعد العام الماضي لليغا ويناضل من أجل البقاء، لئلا تهرب منه هذه الجوهرة كما حدث الأمر مع ماركو أسينسيو الذي انتقل لريال مدريد بمبلغ زهيد (4 ملايين يورو).

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