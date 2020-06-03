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"أم القرى" تُعلن الجدول الزمني لإجراءات قبول العام الجامعي الجديد
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:02 م
الفجر السعودي
أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة للعام الجامعي الجديدة 1442هـ.
وأوضحت الجامعة، في بيان الجدول الزمني لإجراءات القبول، على النحو التالي: فتح بوابة القبول الموحد، خلال الفترة من يوم أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس، وتدقيق الوثائق من جانب الأقسام حتى يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، وعرض نتائج التدقيق يوم الأحد التالي.
ولفتت الجامعة إلى مراجعة نتائج التدقيق من قبل الطلبة خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الترشيح يوم 2 يوليو المقبل، وسيتم تأكيد الترشيح خلال الفترة من 2/7 إلى 6/7 المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,519 مليون إصابة، بينهم أكثر من 384 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,103 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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