"أم القرى" تُعلن الجدول الزمني لإجراءات قبول العام الجامعي الجديد





أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة للعام الجامعي الجديدة 1442هـ.





وأوضحت الجامعة، في بيان الجدول الزمني لإجراءات القبول، على النحو التالي: فتح بوابة القبول الموحد، خلال الفترة من يوم أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس، وتدقيق الوثائق من جانب الأقسام حتى يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، وعرض نتائج التدقيق يوم الأحد التالي.





ولفتت الجامعة إلى مراجعة نتائج التدقيق من قبل الطلبة خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الترشيح يوم 2 يوليو المقبل، وسيتم تأكيد الترشيح خلال الفترة من 2/7 إلى 6/7 المقبل.



