Advertisements

"أم القرى" تُعلن الجدول الزمني لإجراءات قبول العام الجامعي الجديد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة للعام الجامعي الجديدة 1442هـ.

وأوضحت الجامعة، في بيان الجدول الزمني لإجراءات القبول، على النحو التالي: فتح بوابة القبول الموحد، خلال الفترة من يوم أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس، وتدقيق الوثائق من جانب الأقسام حتى يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، وعرض نتائج التدقيق يوم الأحد التالي.

ولفتت الجامعة إلى مراجعة نتائج التدقيق من قبل الطلبة خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الترشيح يوم 2 يوليو المقبل، وسيتم تأكيد الترشيح خلال الفترة من 2/7 إلى 6/7 المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,519 مليون إصابة، بينهم أكثر من 384 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,103 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة المملكة العام الجامعي السعودية أم القرى

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قرار الخطيب.. هل ينتقم حسام عاشور من الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 21 ساعة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل 570 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 433 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أمانة الرياض تفرق إزدحام العمالة في الديرة للحد من "كورونا"

روسيا تسجل رقمين قياسيين بالمتعافين والوفيات بفيروس كورونا

إيطاليا: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

السعودية: 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و2460 حالة تعافي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين