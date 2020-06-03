"زيزو" لاعب بمركز شباب البلينا.. بائع في سوبر ماركت (صور)









تزامنا مع تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا، اتجه اغلب لاعبي دوري المظاليم للعمل في أكثر من مهنة لتوفير قوت يومهم، لاسيما بعد توقف جميع الدوريات وتوقف النشاط الذي يعد مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء اللاعبين. .





عبد العزيز الاسعد لاعب مركز شباب البلينا، احد فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، الذي تسببت جائحة كورونا الي تغيير مساره من لاعب كرة قدم الي بائع في سوبر ماركت.





أجرى |الفجر الرياضي" التقرير التالي، الذي يبرز شخصية كروية لم يمنعها توقف النشاط الكروي من البحث عن لقمة العيش وممارسة عمله ك"عامل سوبر ماركت".





بطاقة التعارف





عبد العزيز محمد الاسعد"زيزو" ، من مواليد 22_9_1997. الذي يمتاز بادقانه اللعب في أكثر من مركز قلب دفاع، وسط ملعب مدافع، ظهير أيسر.





مشوار اللاعب





بدأ "زيزو" ممارسةكرة القدم بانضمامه لفريق الناشئين بمركز شباب نجع حمادي، ليتألق مع الفريق ويتم تصعيده لفريق الدرجة الأولى، ويتألق مع الفريق، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، ليأتي انتقاله الموسم التالي لنادي قوص بدوري القسم الثالث، الذي لم يستمر معه طويلا، ثم عاد لفريق نجع حمادي، انتقالات يناير الموسم الماضي، لينتقل بعدها لمركز شباب البلينا يناير المنقضي من الموسم الجاري، ليتألق اللاعب مع الفريق ويشارك في جميع مباريات الفريق خلال الدور الثاني.





قدم "زيزو" موسم جيد ساهم خلاله في وضع فريقه في المنطقة الدافئة بجدول المجموعة الثانية لدوري القسم الثالث.





لعب "زيزو" 7 مباريأت هي عمر الدور الثاني الذي شهد انضمامه لفريق نادي البلينا يناير المنقضي، حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا.





عامل سوبر ماركت





دفعت حالة توقف النشاط الكروي عبد العزيز محمد لمزاولة عمله كعامل بسوبر ماركت، للتغلب على ظروف الحياه الصعبة، لاسيما وانه لايوجد لديه مصدر رزق سوى كونه لاعب كرة قدم.





ولم يخجل "زيزو" من مزاولته لمهنةكعامل بمحل سوبر ماركت، بل يتباهى بها، مؤكدا "لقمة العيش مش عيب" وجميع الأعمال الحرة أصبحت طوق النجاه لجميع الرياضيين بعد قرار توقف النشاط الكروي.





وأشار "زيزو" في تصريحات مع "الفجر الرياضى" إلى أنه يتمنى عودة النشاط لاسيما أنه لا يوجد مصدر لديه وغيره من اللاعبين سوي كرة القدم، وأن اللاعبين اللذين يعملون في مهن حرة قليلين، وقرار العودة سوف يكون طوق النجاة لهم.



