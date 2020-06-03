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20 مليار درهم أرباح البورصات الإماراتية في 3 جلسات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:05 م
بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي
واصلت البورصات الإماراتية الارتفاع في جلسة اليوم الأربعاء وسط مزيد من التحسن في شهية التداول مقارنة مع اليومين السابقين ،وتواصل الجزء الأكبر من السيولة موجها الى شريحة من أسهم البنوك والعقار المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين .

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 2.2 مليار درهم مما رفع من اجمالي مكاسبها خلال ثلاث جلسات الى 20.2 مليار درهم تقريبا .

وكان المؤشرالعام لسوق دبي المالي من بلوغ مستوى 2000 نقطة كما كان متوقعا بحسب مؤشرات التحليل الفني وذلك بعدما ارتفع بنسبة 0.76% مقارنة مع الجلسة السابقة ،الأمر الذي مهد الطريق أمامه لكسر مستويات جديدة في الأيام القادمة.

وساهمت عودة النشاط الى سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى مستوى 8.85 درهم في دعم مكاسب سوق دبي وذلك بالإضافة الى سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد الى 3.61 درهم .

وشهد سهم اعمار مولز ارتفاعا الى 1.37 درهم ولحق به في نفس الإتجاه سهم اعمار للتطوير الذي اغلق عند 2.02 درهم ،كما صعد سهم أرامكس لمستوى 3.30 درهم .

وعلى الجانب الأخر فقد سيطر الهدوء المائل للارتفاع الطفيف على حركة المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية المغلق عند مستوى 4284 نقطة بزيادةنسبتها 0.17% مقارنة مع اليوم السابق .

وشملت قائمة الرابحين في سوق العاصمة سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 11.50 درهم بالإضافة الى سهم بنك أبوظبي التجاري الذي نجح ببلوغ مستوى 5 دراهم فيما أغلق سهم بنك أبوظبي الإسلامي عند 3.42 درهم ،وحقق سهم شركة الدار العقارية مكاسب جيدة بالغا 1.74 درهم .

ومع ارتفاع شهية التداول فقد ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين الى 472 مليون درهم مقارنة مع 405 ملايين درهم في الجلسة السابقة ,وبلغ عدد الأسهم المتداولة 224 مليون سهم نفذت من خلال 6058 صفقة.

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