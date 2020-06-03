الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ إجراء شديد ضد إدارة نادي الزمالك، بعد استخدامها شعار لقب القرن دون وجه حق.





وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي، الشئون القانونية برفع قضايا جنائية ومدنية ضد نادى الزمالك بعد التعدى على الحقوق التسويقية للقلعة الحمراء.





يأتي تكليف الشئون برفع القضايا الجنائية فى العلامة المسجلة باسم النادى الأهلى وشعار لقب نادى القرن، بعدما استخدمه الغريم التقليدي دون وجه حق.





كما قرر مجلس النادي الأهلي، اللجوء لتقديم شكوى إلى وزير الرياضة، بسبب ما بدر من النادي الأبيض ورئيسه خلال الفترة السابقة.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد منح لقب القرن الأفريقي للأهلي، وتسلم الجائزة الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق، في عام 2001.



