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بعد تدهور حالة رجاء الجداوي.. قرار عاجل من نقابة المهن التمثيلية
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:32 م
مي مرسي
صرح الدكتور أشرف زكي أنه تم غلق نقابة المهن التمثيلية لمدة أسبوعين لتتم عملية التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وسيتم اتخاذ عدد من القرارات للحفاظ على صصة الفنانين من فيروس كورونا.
وأوضح أشرف زكي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في حلقة خاصة من برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،أن الجميع يلتزم بتعلميات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
وتوجه أشرف زكي بتحية لزوجته روجينا بسبب دورها في مسلسل "البرنس"، الذي قدمته في السباق الرمضاني لعام 2020.
وأوضح أشرف زكي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في حلقة خاصة من برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،أن الجميع يلتزم بتعلميات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
وتوجه أشرف زكي بتحية لزوجته روجينا بسبب دورها في مسلسل "البرنس"، الذي قدمته في السباق الرمضاني لعام 2020.
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