Advertisements

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

حضر الاجتماع وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف،، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

من جهته، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.

وأوضح أنه في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مدولي مجلس الوزراء عاجل رئاسة الوزراء خبر عاجل اخبار مجلس الوزراء اخبار عاجلة اخبار الوزراء

أخبار تهمك

النائب العام يحيل طبيبا ووالد 3 فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة الزمالك يفجرها: عاشور سيندم حال الانتقال للقلعة البيضاء

منذ ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل .. كورونا يضرب الوسط الفني مرة أخرى

منذ ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

07:36 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين