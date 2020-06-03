لاعب المقاصة عن الانتقال للأهلي: محصلش نصيب

قال أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة، والمعار لصفوف طلائع الجيش أن تلقى أكثر من عرض للانضمام إلى النادي الأهلي، لكن الأمور لم تتم.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الانتقال إلى النادي الأهلي، كانت أمنية من أمنيات حياتي لكن "ماحصلش نصيب" ولكن الحمد لله على كل شيء".





وتابع :"مقتنع جدًا بأن الله سبحانه وتعالى يختار الخير لي، وطالما أنه كتب لي شيئًا أخر وحدث لي فهو الخير بكل تأكيد".





وزاد :"لو تلقيت عرضًا احترافيا من الخارج وعرض أخر من النادي الأهلي بنفس المقابل المادي سأختار الأهلي بكل تأكيد".





وأشار :"هناك بعض التجارب الاحترافية لا تضيف إلى اللاعبين، حال أن يكون الدوري ليس قويا".



