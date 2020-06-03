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شقيقة فنانة معروفة وهاجرت إلى إسرائيل.. ما لا تعرفه عن سرينا إبراهيم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سرينا إبراهيم، وهى مغنية وممثلة، والأخت الكبرى للفنانة نجمة إبراهيم.

ونقدم لك خلال هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن الفنانة سرينا إبراهيم، في ذكرى ميلادها.

1- سيرينا إبراهيم من مواليد القاهرة في 3 يونيو 1888 لأسرة يهودية.

2- بدأت حياتها الفنيه عام 1905 كمطربه بفرقه إسكندر فرح، ثم أحترفت التمثيل.

3- أنتقلت الى فرقه سلامه حجازى ومنها الى فرقه سليم عطا الله 1910، وفرقه جورج أبيض 1912، وفرقه حجازى، ثم فرقه جورج أبيض 1920، وفرقه فاطمه رشدى، وفرقه يوسف وهبى 1928، عند إنشائها. وفرقه أمين عطا 1925، وفرقه مصر 1930، وفرقه إتحاد الممثلين 1934، الفرقه المصريه 1935.

4- مثلت مسرحيات بالفرق المختلفه قبل عام 1935، منها مسرحيات " شهداء الغرام "، " القضيه المشهورة "، " ضحيه الغاويه "، " لويس الحادى عشر "، "أحدب نوتردام "، " غادة الكاملياة "، " السلطان عبدالحميد "، " الجبابرة "، " أولاد الفقراء "، " أهل الكهف "، " يوم القيامه "، " عزيزة ويونس "، " الأب ليبونار "، " المروحه "، " العباسه "، " وتاج المرأة.

5- شاركت في السينما بـ 11 عمل أشهرها "دنانير.و الورشة. وليلى. وكله إلا كده ووادي النجوم وابنتي وطاقية الاخفا وبائعة التفاح "من أشهر أغانيها "سافر حبيبي"، ومن أنجح أفلامها: "طاقية الإخفاء".

6-تزوجت الثرى اليهودى سالم مزراحى، وعاشت فى الإسكندرية حتى عام 1954، وغادرتها إلى إسرائيل وتوفيت بالعام ذاته.

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